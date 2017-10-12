المرور تدعو إلى الإسراع في تبديل لوحات السيارات القديمة لتجنب المساءلة القانونية

2017-10-12 - 2:00 م

مرآة البحرين: دعت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، جميع المواطنين والمقيمين الذين يستخدمون مركبات تحمل لوحات قديمة، إلى السرعة في استبدالها باللوحات الحالية.

وفي بيان لها، دعت الإدارة العامة للمرور إلى ضرورة استبدال اللوحات القديمة في أسرع وقت "تجنبا لتعرضهم للمساءلة القانونية"