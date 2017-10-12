الجعفرية ترفض اتهامات بلدي الشمالية لها بالفساد والتقصير في صيانة المساجد والمقابر وتهدد بمقاضاتهم

2017-10-12 - 2:04 م

مرآة البحرين: رفضت إدارة الأوقات الجعفرية الاتهامات التي وجهت لها من قبل أعضاء في مجلس بلدي المحافظة الشمالية، بالفساد والتقصير في صيانة المساجد والمقابر، مهددة بمقاضاتهم.

وفي بيان لها استنكرت بشدة ما أثاره بعض أعضاء المجلس البلدي للمنطقة الشمالية في جلسته المنعقدة يوم الإثنين الماضي، "وما شابها من مغالطات واتهامات لإدارة الأوقاف الجعفرية بالتقصير في أعمال صيانة المساجد والمقابر، مستغربة من اتهام الإدارة في الوقت ذاته بالفساد دون أي دليل، وتحتفظ الإدارة بحقها الكامل في مقاضاة موجهي الاتهامات إليها".

وأضافت "إن تكرار إطلاق الاتهامات دون رادع، خصوصا ما ورد في التصريحات من اتهام للإدارة بالفساد، فإنها اتهامات تقع تحت طائلة الملاحقة الجنائية، وأكدت الإدارة أنها تقوم بمهامها للحفاظ على المساجد والمآتم ورعايتها وتنمية أصول أعيان الأوقاف، وتعمل على تطوير دور العبادة ورعاية وصيانة مرافقها ووقفياتها" وفق البيان..