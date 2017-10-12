تأجيل قضية 5 متهمين بإيواء مطلوبين في قضايا سياسية لاستدعاء شاهد الإثبات
2017-10-12 - 2:08 م
مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى استدعاء شاهد الإثبات في قضية تضم 5 متهمين بإخفاء مطلوبين ومحكومين في قضايا سياسية، وأرجأت نظر القضية لجلسة 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لسماع أقوال الشاهد.
وتدعي السلطات أنها توصلت من مصادرها السرية إلى قيام المتهم الأول بالتستر على مطلوبين ومحكومين،في منزله بالمالكية، فتمت مداهمة المنزل والقبض على المتهمين، حيث اعترف المتهم الأول بصحة الواقعة، وبأن المتهم الثاني تلقى اتصالاً من شخص يلقب بـ«البوني»، وكان حينها برفقته فطلب منهما توفير مكان لإخفاء مطلوبين، ووافقا على أن يعطيهما مهلة للتفكير.
وبعد فترة اقترح المتهم الأول فكرة إيوائهما بشقة يملكها في المالكية، وبالفعل اصطحب المطلوبين للمكان، وتعاون المتهمين على توفير احتياجاتهم من الطعام والشراب.
أحالت النيابة العامة المتهمين الخمسة للمحاكمة بعد أن أسندت للمتهمين من الأول حتى الثالث تهمة أنهم في غضون 9 أبريل/نيسان حتى 12 أبريل/نيسان 2017 أخفوا وآخر مجهول المتهمين الأول والثاني والمحكوم عليهما بعقوبات سالبة للحرية بالسجن المؤبد والمؤقت، بإيوائهما بمنزل المتهم الأول وقدموا لهما العون.
وأسندت للمتهمين الرابع والخامس أنهما اشتركا بطريق الاتفاق مع المتهمين فعل إخفاء نفسيهما حال كونهما محكومين بعقوبات سالبة للحرية.
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