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بالصور: الإفراج عن رجل دين شيعي اعتقل في عاشوراء
2017-10-12 - 2:12 م
مرآة البحرين: أفرجت السلطات الأمنية البحرينية (الأربعاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2017) عن رجل الدين الشيعي السيد علي الموسوي بعد اعتقاله لـ 9 أيام.
وكانت السلطات اعتقلت الموسوي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وعرضته على النيابة التي قررت حبسه أسبوعين على ذمة التحقيق، وتم نقله لسجن الحوض الجاف.
ويوم أمس تلقت عائلة الموسوي اتصالا من السلطات يطلب منهم الحضور لاستلامه.
وأظهرت صور بثها ناشطون، لمواطنين وهم يتوافدون على منزل الموسوي لتهنئته بالإفراج عنه.
وتشن السلطات الأمنية حملة واسعة ضد الأغلبية الشيعية وتستدعي وتعتقل عددا من رجال الدين الشيعة على خلفية تهم التجمهر والتحريض على كراهية النظام.
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