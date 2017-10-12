البحرين: اعتقال 4 مواطنين فجر اليوم

2017-10-12 - 2:25 م

مرآة البحرين (خاص): واصلت السلطات البحرينية حملتها الأمنية القاسية ضد المواطنين، عبر مداهمتها لعدد من المنازل، واعتقالها 4 مواطنين.

ووفق نشطاء فإن السلطات أقدمت (الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017) على اعتقال الشاب عمار هاني، والشاب سيد علي البالغين 18 عاما فقط في منطقة المالكية بعد ملاحقتهم من قبل دوريات مدنية تابعة للداخلية.

وقال شهود عيان أن الشابان تعرضا للضرب أثناء اعتقالهما واقتيدا إلى جهة مجهولة.

ولليوم التالي شهدت بلدة عالي مداهمات مكثقة للمنازل، حيث أسفرت المداهمات التي وقعت فجر اليوم الخميس عن اعتقال المواطنين محمد علي حسن كاظم العم، وخليل إبراهيم كاظم العم، اللذان اقتيدا إلى جهة مجهولة.