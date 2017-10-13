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قائد الجيش يستقبل وفدا أمريكيا بحضور سفير الولايات المتحدة

2017-10-13 - 5:09 م

مرآة البحرين: استقبل قائد الجيش خليفة بن أحمد آل خليفة في مكتبه بالقيادة العامة صباح الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وفدا من طلبة جامعة الدفاع الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية المشتركين بدورة Capstone برئاسة الفريق أول متقاعد Douglas Fraser ، وبحضور السفير الأمريكي وليام روبوك.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن الاجتماع تم خلاله مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

 

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