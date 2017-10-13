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السجن عاما كاملا لرجل الدين الشيعي الشيخ حمزة الديري
الشيخ حمزة الديري
2017-10-13 - 5:20 م
مرآة البحرين: قضت محكمة بحرينية (الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017) بحبس رجل الدين الشيعي البارز والنائب السابق عن كتلة الوفاق النيابية، الشيخ حمزة الديري، عاماً كاملاً على خلفية مشاركته في اعتصام الدراز.
وقال نشطاء إن المحكمة حددت 500 دينارا لوقف تنفيذ العقوبة.
ومنذ يونيو/حزيران 2015، اعتقلت السلطات عشرات رجال الدين الشيعة والنشطاء لمشاركتهم في اعتصام الدراز المؤيد للزعيم الشيعي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم الذي أسقطت السلطات جنسيته.
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