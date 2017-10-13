» أخبار

سجن جو يمنع القيادي البارز في المعارضة المعتقل حسن مشيمع من الرعاية الطبية

سجن جو المركزي
سجن جو المركزي

2017-10-13 - 5:24 م

مرآة البحرين: منعت السلطات الأمنية البحرينية في سجن جو المركزي، القيادي البارز في المعارضة والمحكوم بالسجن المؤبد، حسن مشيمع من الرعاية الطبية وذلك بمنعه من الذهاب لموعد طبي الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

ووفق نشطاء فإن مشيمع كان من المقرر أن يخضع للفحص الدوري عن مرض السرطان.

وقالت مقربون من العائلة أن السبب يعود إلى رفض مشيمع قرار السلطات بوضع قيود وسلاسل على يديه ورجليه.

 

اقرأ أيضا
المزيد...
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus