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السلمان يلتقي مقرر حرية التجمع في الأمم المتحدة

2017-10-13 - 5:27 م

مرآة البحرين: التقى الناشط الحقوقي الشيخ ميثم السلمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان مايكل فورست.

وخلال اللقاء ناقش ورست قضايا "استهداف الحقوقيين البحرينيين" كما جدد رغبته بزيارة البحرين على الرغم من استمرار الرفض الحكومي.

 

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