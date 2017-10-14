ترامب رفض التصديق على الاتفاق النووي مع إيران لكنه لم يعلن انسحاب بلاده منه

2017-10-14 - 4:42 ص

مرآة البحرين (وكالات): رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) التصديق على "التزام إيران بالاتفاق النووي".

وعلى الرغم من أن دونالد ترامب أعلن في خطاب عن مجموعة من العقوبات بحق الجمهورية الإسلامية إلا أنه لم يعلن انسحاب الولايات المتحدة منه.

وقال ترامب إن "الصفقة مع إيران حول برنامجها النووي كانت الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة".

وزعم ترامب "أن إيران انتهكت بنود الاتفاق النووي عدة مرات"، مشيرا إلى أن "الاتفاق أعفى طهران من العقوبات وأعطاها الدعم المالي".

وكانت طهران قد توصلت مع مجموعة الدول 5+1 في نوفمبر من العام 2015 إلى اتفاق يتم بموجبه رفع الحصار الاقتصادي على أن تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم عند حاجز 20%.