تطابق في المواقف بين إسرائيل والسعودية حيال استراتيجية ترامب ضد إيران

2017-10-14 - 6:01 ص

مرآة البحرين (وكالات): رحبت إسرائيل والسعودية والبحرين والإمارات بعدم تصديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التزام إيران بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع مجموعة دول (5+1) عام 2015 وتهديده بالانسحاب منه.

وقال رئيس الوزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه "أهنئ الرئيس ترامب على قراره الشجاع".

وأضاف "إذا ترك الاتفاق النووي بدون تعديل فإن الشيء الوحيد المؤكد تماما هو أنه خلال سنوات قليلة سيكون لدى إيران ترسانة من الأسلحة النووية".

وعلى الفور أعلنت السعودية "تأييدها وترحيبها بالاستراتيجية الحازمة " تجاه إيران.

وقالت، في بيان نشرته وكالة أنبائها الرسمية (واس)، إنها "تبدي تأييدها وترحيبها بالاستراتيجية الحازمة التي أعلن عنها ترامـب تجاه إيران ونهجها العدواني"، على حد تعبير البيان السعودي.

ولحقت البحرين بالسعودية حيث أعلنت ترحيبها بالاستراتيجية الأمريكية.

وقالت الخارجية البحرينية، في بيان، إن المملكة "ترحب بالاستراتيجية التي أعلن عنها ترامب في خطابه اليوم، مضيفة أنها "تشيد بالسياسة الصائبة لترامب وحرصه الشديد على منع نشر الفوضى والتصدي لمحاولات تصدير الإرهاب التي تقوم بها إيران".

وانضمت الإمارات إلى جاراتها لتعلن هي الأخرى "دعمها الكامل" لاستراتيجية ترامب.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان "التزام الإمارات بالعمل مع الولايات المتحدة وكافة الحلفاء للتصدي للسياسات والنشاطات الإيرانية".

وشهدت العلاقات الإسرائيلية- الخليجية نموا كبيرا، ويُجمع الجانبان على النظر لإيران بوصفها عدوا مشتركا.