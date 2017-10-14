قرار وزاري: فرض رسوم جديدة على الخدمات الزراعية والبيطرية

2017-10-14 - 3:37 م

مرآة البحرين: أعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف تطبيق رسوم جديدة للخدمات الزراعية والبيطرية نظير ما يتم تقديمه من قبل إدارتي «الثروة النباتية»، «الرقابة والصحة الحيوانية» في الوزارة.

وأصدر الوزير قرارين في هذا الإطار تم نشرهما في الجريدة الرسمية، حيث أصدر القرار رقم 122 لسنة 2017 بشأن تحديد فئات رسوم الخدمات البيطرية والتي تمثلت في 4 فئات وهي، أولا فئة رسوم ترخيص المنشآت البيطرية وجاءت على النحو التالي:

ترخيص المستشفيات البيطرية وتبلغ 500 دينار سنويا، وترخيص المختبرات البيطرية وتبلغ 300 دينار سنويا، والعيادات البيطرية 300 دينار سنويا، والصيدليات البيطرية 300 دينار سنويا، والمستودعات البيطرية 300 دينار سنويا، وأخيرا ترخيص مزارع الإنتاج الحيواني 300 دينار سنويا.

والفئة الثانية هي فئة رسوم ترخيص مزاولة المهنة للأطباء والمساعدين والممرضين والفنيين البيطرين، وجاءت على النحو التالي:

ترخيص الطبيب 30 دينارا، يحتسب لمرة واحدة عند الترخيص، تجديد ترخيص للطبيب 30 دينارا يتم كل خمس سنوات لمواطني دول مجلس التعاون، وكل سنتين لغير مواطني دول المجلس، وترخيص المساعدين والممرضين والفنيين 20 دينارا يكون مرة واحدة عند الترخيص، وتجديد الترخيص للمساعدين والممرضين والفنيين 15 دينارا كل خمس سنوات لمواطني دول مجلس التعاون، وكل سنتين لغير مواطني دول المجلس.

الفئة الثالثة هي فئة رسوم تسجيل قيد المنشآت البيطرية وجاءت على النحو التالي:

تسجيل قيد مستشفى / عيادة بيطرية 30 دينارا مرة واحدة عند تخليص المعاملة، تسجيل قيد صيدلية بيطرية 30 دينارا يكون مرة واحدة عند تخليص المعاملة، تسجيل قيد مستودع بيطري 30 دينارا مرة واحدة قيد المعاملة، تسجيل قيد مزارع إنتاج حيواني30 دينارا، مرة واحدة عند تخليص المعاملة.

الفئة الرابعة والأخيرة هي فئة رسوم خدمات المستحضرات البيطرية وجاءت على النحو التالي:

تصريح استيراد المستحضرات البيطرية دينار واحد لكل صنف، التصديق على اتلاف المستحضرات لكل صنف في تصريح الاستيراد دينار واحد لكل صنف، تسجيل شركة إنتاج المستحضرات وفروعها 500 دينار مرة واحدة عند التسجيل، تسجيل أو إعادة التسجيل كل نوع من المستحضرات 50 دينارا مرة واحدة عن التسجيل.

كما أصدر وزير البلديات القرار رقم 123 لسنة 2017، بتحديد فئات رسوم الخدمات الزراعية والتي تمثلت في 3 فئات، وهي فئة رسوم المبيدات والتي جاءت على النحو التالي:

تقديم طلب تسجيل المبيد 100 دينار، تسجيل أو إعادة تسجيل المبيد 500 دينار، تسجيل مبيد لكل فئة محصولية أو آفة مستهدفة «تغيير التسجيل» 500 دينار، فحص وتحليل المبيدات 50 دينارا، فحص وتحليل متبقيات المبيدات 50 دينارا، ترخيص/تجديد مزاولة استيراد وتصدير وتداول المبيدات 5 دنانير، تصريح استيراد أو تصدير المبيدات 10 دنانير، ترخيص/تجديد مزاول تصنيع أو تجهيز «تركيب» المبيدات 1000 دينار، تصريح الإعلان عن المبيدات 5 دنانير.

الفئة الثانية هي فئة رسوم الأسمدة ومحسنات التربة والتي جاءت على النحو التالي:

تقديم طلب تسجيل الأسمدة ومحسنات التربة 50 دينارا، تسجيل الأسمدة ومحسنات التربة 100 دينار، إعادة تسجيل الأسمدة ومحسنات التربة 20 دينارا، تقديم طلب ترخيص مزاول أعمال استيراد أو تصدير أو تداول أو إنتاج الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية 3 دنانير، ترخيص مزاولة استيراد أو تصدير أو تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية 20 دينارا، ترخيص إنتاج الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية 20 دينارا، إعادة تحليل الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية 50 دينارا، تصريح استيراد أو تصدير الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية 10 دنانير، ترخيص الإعلان عن الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية 10 دنانير.

الفئة الثالثة والأخيرة هي فئة رسوم البذور والتقاوي والشتلات والتي جاءت على النحو التالي: ترخيص لإقامة محطات إعداد البذور «إنتاج» وإكثار البذور أو التقاوي أو الشتلات 100 دينار، ترخيص إنشاء مشتل 50 دينارا، ترخيص / تجديد مزاولة استيراد وتصدير وتداول البذور أو التقاوي أو الشتلات 20 دينارا، تصريح استيراد أو تصدير البذور والتقاوي والشتلات 10 دنانير، رسوم تسجيل البذور والتقاوي والشتلات 50 دينارا، رسوم فحص البذور والتقاوي 10 دنانير.