الدفاع المدني يخمد حريقا ضخما في مستودع شركة انتركول

2017-10-14 - 3:40 م

مرآة البحرين: تمكن فريق من الدفاع المدني في إخماد ثاني حريق كبير يشب في مستودع شركة الوكالات العالمية المحدودة (انتركول) البحرينية للاستيراد والخدمات اللوجستية، داخل المنطقة الصناعية بميناء سلمان وهو الحريق الذي تسبب في سحابة سوداء غطت سماء المنامة عصر أمس.

وشارك في عملية إطفاء الحريق وفق صحيفة أخبار الخليج، 23 آلية، و11 ضابطا و62 فردا من أفراد الدفاع المدني، وقد بدأ وصول أول آلية بعد دقيقتين فقط من ورود أول بلاغ إلى غرفة عمليات الدفاع المدني، وكان ذلك في الساعة الثانية و28 دقيقة عصرا.

وقال بيان صادر من الداخلية: أخمد الدفاع المدني أمس حريقا بمخازن إحدى الشركات في المنطقة الصناعية بميناء سلمان، بعدما تمت السيطرة عليه والقيام بعملية التبريد اللازمة.

وأوضح نائب مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني أنه فور تلقي غرفة العمليات بلاغا بالحريق، توجهت آليات الدفاع المدني إلى الموقع، حيث باشرت 23 آلية و73 ضابطا وفردا، عمليات الإطفاء ومحاصرة الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره، وإخماده في وقت لاحق.

وأشار نائب مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني إلى أن التحريات مازالت جارية لمعرفة سبب الحريق.

وقال شهود للعيان إن أجزاء من المستودع كانت لا تزال تحت الصيانة، منذ نشوب الحريق السابق في 8 مايو 2016، وقال آخرون إن احترق العوازل التي كان يتم تركيبها في الأسقف والحوائط كان سبب كثافة الدخان الذي تصاعد فوق سماء المنامة.

وبعد ثلاث ساعات ونصف الساعة وبالتحديد في الخامسة والنصف أعلن أن الحريق قد تمت السيطرة عليه وإخماده بالكامل، وبدأت عملية التبريد التقليدية لمنع أي احتمال لاشتعال النيران مرة أخرى في أي جزء من أجزاء المستودع.