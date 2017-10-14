السجن سنة لمتهم بوضع قنبلة وهمية في السهلة

2017-10-14 - 3:53 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالحبس سنة على شاب (16 سنة)، بتهمة إشعال حريق ووضع هيكل محاك للمتفجرات على شارع السهلة.

وتزعم السلطات أنه في يوم الواقعة قام المتهم وآخرين مجهولين بالتجمع في شارع السهلة، قرب مدخل عين الدار ووضعوا خزانا للمياه وأشعلوا فيه النار، وقاموا بوضع جسم خشبي عليه شريط لاصق باللونين الأحمر والأزرق وأسلاك كهربائية، وقطعة خشبية ملفوفة بشريط لاصق أسود ولاذوا بالفرار.

وتقول السلطات أنها تعرفت على المتهم عن طريق "التحريات"، وأسندت النيابة العامة إليه أنه في 26/3/2017: وضع وآخرين مجهولين في مكان عام هيكلا محاكيا للمتفجرات، وأنه أشعل وآخرين مجهولين عمدا حريقا في المنقولات المبينة الوصف في الأوراق.