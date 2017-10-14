» أخبار
السجن شهرا وغرامة 500 دينار لرجل الأعمال سميح رجب بتهمة سب وزير التجارة
2017-10-14 - 3:55 م
مرآة البحرين: حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى بحبس رجل الأعمال البحريني سميح رجب لمدة شهر وتغريمه 500 دينار، وقدّرت كفالة ألف دينار لوقف تنفيذ العقوبة، وذلك عن تهمة سب وقذف وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني.
وكان عضو عمومية غرفة تجارة وصناعة البحرين قد نشر على حسابه بموقع تويتر عبارات تتضمن سب وقذف في حق وزير التجارة والصناعة، فتم تقديم بلاغ بالواقعة وأحيل رجب للمحكمة بتهمة سب وقذف الوزير، وقضت المحكمة أمس بحبسه شهرًا وغرامة 500 دينار عن التهمة وقدرت كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ.
الجدير بالذكر أن رجال أعمال بغرفة تجارة البحرين وأعضاءً بمجلس إدارتها قد تقدموا ببلاغات ضد رجب بتهم سب وقذف بحقّهم.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-10-14بالصور: مسيرات في مختلف مناطق البحرين تنديدا باعتقال الأطفال ورفضا للتطبيع مع إسرائيل
- 2017-10-14 ظريف: لا نستغرب دعم السعودية والإمارات والبحرين لخطاب ترامب
- 2017-10-14البحرين تلحق بالسعودية وإسرائيل في تأييدها استراتيجية ترامب ضد إيران
- 2017-10-14السجن سنة لمتهم بوضع قنبلة وهمية في السهلة
- 2017-10-14طلبة يتغيبون عن مقاعدهم الدراسية منذ شهر بعد رفض التربية معادلة شهاداتهم من برنامج «يس» الأمريكي
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus