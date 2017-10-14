السجن شهرا وغرامة 500 دينار لرجل الأعمال سميح رجب بتهمة سب وزير التجارة

2017-10-14 - 3:55 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى بحبس رجل الأعمال البحريني سميح رجب لمدة شهر وتغريمه 500 دينار، وقدّرت كفالة ألف دينار لوقف تنفيذ العقوبة، وذلك عن تهمة سب وقذف وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني.

وكان عضو عمومية غرفة تجارة وصناعة البحرين قد نشر على حسابه بموقع تويتر عبارات تتضمن سب وقذف في حق وزير التجارة والصناعة، فتم تقديم بلاغ بالواقعة وأحيل رجب للمحكمة بتهمة سب وقذف الوزير، وقضت المحكمة أمس بحبسه شهرًا وغرامة 500 دينار عن التهمة وقدرت كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ.

الجدير بالذكر أن رجال أعمال بغرفة تجارة البحرين وأعضاءً بمجلس إدارتها قد تقدموا ببلاغات ضد رجب بتهم سب وقذف بحقّهم.