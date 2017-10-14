البحرين تلحق بالسعودية وإسرائيل في تأييدها استراتيجية ترامب ضد إيران

2017-10-14 - 4:11 م

مرآة البحرين: لحقت البحرين بكل من السعودية وإسرائيل في إعلان تأييدها لاستراتيجية ترامب الجديدة ضد إيران.

وقالت الخارجية البحرينية إنها ترحب "بالاستراتيجية الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في خطابه أمس، الذي أكد فيه على أن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب، وما أعلن عنه أيضًا حيال كيفية التعامل مع الاتفاق النووي الإيراني وفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني".

وأضافت أن هذا الموقف يعد تأكيدًا للجميع بأهمية مكافحة الإرهاب وكل من يدعمه، لنجعل منطقتنا والعالم أجمع أكثر أمانًا واستقرارًا.

وجددت البحرين إشادتها بما وصفته "السياسة الصائبة" لترامب وتصديه لإيران زاعمة أنها من "أكثر الدول تضررًا من السياسة التوسعية للحرس الثوري الإيراني التي ترمي إلى تقويض أمن مجتمعاتنا من خلال نشر ودعم أفكار متطرفة وعمليات إرهابية مدمرة، وهي تصرفات غير مقبولة ولا يمكن السكوت عنها".