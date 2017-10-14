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رويترز: البحرين تخفض صادرات خام بانوكو العربي المتوسط في ديسمبر
2017-10-14 - 4:18 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت مصادر تجارية إن البحرين تعتزم تصدير شحنات أقل من خام بانوكو العربي المتوسط في ديسمبر/كانون الأول بسبب أعمال صيانة كانت مقررا سلفا بحقل نفط.
ولم يتضح بعد عدد الشحنات المتأثرة بالقرار.
وقد يؤدي خفض الصادرات إلى شح إمدادات الخام المتوسط عالي الكبريت في ديسمبر/كانون الأول لكن الأثر ربما يكون محدودا بسبب العدد القليل من المستخدمين النهائيين لهذا الصنف من الخام حسبما ذكر التجار.
ولم يتسن الاتصال بالسلطات البحرينية للتعقيب.
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