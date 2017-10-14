القوات الكردية تحرك خط دفاعها حول كركوك في مسعى لمنع الاشتباك

2017-10-14 - 4:59 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت مصادر أمنية يوم الجمعة إن القوات الكردية حركت خط دفاعها حول منطقة كركوك المنتجة للنفط في شمال العراق كيلومترين للخلف بهدف تقليل احتمال وقوع احتكاك مع القوات العراقية القريبة منها.

وأضافت أن قوات البشمركة الكردية انسحبت من مواقع في منطقتي تازة وبشير على بعد نحو عشرة كيلومترات جنوبي كركوك ليل الخميس.

وقالت إن قوات الأمن العراقية انتقلت إلى بعض المواقع التي تم إخلاؤها بشكل منظم.

ويسكن منطقتي تازة وبشير أغلبية من التركمان الشيعة وكثير منهم موالون للحكومة التي يقودها الشيعة في بغداد وينتسبون لأحزاب سياسية وجماعات مسلحة مدعومة من إيران.