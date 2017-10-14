» الخليج
القوات الكردية تحرك خط دفاعها حول كركوك في مسعى لمنع الاشتباك
2017-10-14 - 4:59 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت مصادر أمنية يوم الجمعة إن القوات الكردية حركت خط دفاعها حول منطقة كركوك المنتجة للنفط في شمال العراق كيلومترين للخلف بهدف تقليل احتمال وقوع احتكاك مع القوات العراقية القريبة منها.
وأضافت أن قوات البشمركة الكردية انسحبت من مواقع في منطقتي تازة وبشير على بعد نحو عشرة كيلومترات جنوبي كركوك ليل الخميس.
وقالت إن قوات الأمن العراقية انتقلت إلى بعض المواقع التي تم إخلاؤها بشكل منظم.
ويسكن منطقتي تازة وبشير أغلبية من التركمان الشيعة وكثير منهم موالون للحكومة التي يقودها الشيعة في بغداد وينتسبون لأحزاب سياسية وجماعات مسلحة مدعومة من إيران.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-10-14القوات العراقية تستعيد قاعدة عسكرية من الأكراد في كركوك
- 2017-10-14الإمارات تعلن دعمها الكامل للاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه إيران
- 2017-10-14تطابق في المواقف بين إسرائيل والسعودية حيال استراتيجية ترامب ضد إيران
- 2017-10-14إيران تقول إنها ستعاود أنشطتها النووية دون حدود إذا لم تحترم حقوقها
- 2017-10-14ترامب رفض التصديق على الاتفاق النووي مع إيران لكنه لم يعلن انسحاب بلاده منه
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus