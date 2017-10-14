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الإمارات تعلن دعمها الكامل للاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه إيران
2017-10-14 - 5:03 م
مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وكالة أنباء الإمارات يوم الجمعة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم بشكل كامل الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه إيران وتجدد التزامها بالعمل مع واشنطن لمواجهة دعم إيران للتطرف.
وقالت الوكالة عبر حسابها على تويتر "أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها الكامل لاستراتيجية فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للتعامل مع السياسات الإيرانية المقوضة للأمن والاستقرار".
وأعلنت البحرين أيضا ترحيبها بالتغير في السياسة الأمريكية حيال إيران بسبب برامجها النووية والصاروخية الباليستية ودعمها لجماعات متشددة في الشرق الأوسط.
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