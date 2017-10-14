ظريف: لا نستغرب دعم السعودية والإمارات والبحرين لخطاب ترامب

2017-10-14 - 5:08 م

مرآة البحرين (سي إن إن): قال جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده لا تستغرب قيام دول في الخليج كالسعودية والإمارات والبحرين بدعم وتأييد خطاب ترامب حول إيران والاتفاق النووي مع طهران.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لظريف على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الجميع كان يعلم أن صداقة ترامب معروضة للبيع لأكبر مزايد، والآن نحن نعلم أن جغرافيته كذلك أيضا."

وتابع قائلا في تغريدة منفصلة: "الادعاءات والتهديدات والشتم لن يخوف الإيرانيين، وترامب سيكتشف ذلك في نهاية المطاف، كما فعل من سبقه."

ويشار إلى أن ترامب أعلن، مساء الجمعة، عن استراتيجيته الجديدة تجاه إيران، مؤكدا أنها تهدف إلى منع إيران من الحصول على السلاح النووي ودعم الإرهاب وزعزعة الشرق الأوسط، ملقيا الضوء على أن "التاريخ أظهر لنا أنه كلما تركنا التهديد لمدة أطول أصبح أكثر خطورة،" ولافتا إلى أن "استراتيجيتنا تبدأ بفرض عقوبات مشددة ضد الحرس الثوري الإيراني."