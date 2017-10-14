بالصور: مسيرات في مختلف مناطق البحرين تنديدا باعتقال الأطفال ورفضا للتطبيع مع إسرائيل

2017-10-14 - 5:10 م

مرآة البحرين (خاص): شهدت البحرين مساء أمس الجمعة (13 أكتوبر/تشرين الأول 2017) مسيرات حاشدة في مختلف مناطق البحرين، ندد خلالها محتجون بتطبيع السلطات البحرينية مع إسرائيل، وبقيام السلطات الأمنية باعتقال الأطفال.

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام ومطالبة بوضع حد لتمادي قوات الأمن في اعتقال الأطفال، وإنهاء نفوذ أسرة آل خليفة.

ورصد نشطاء مسيرات واحتجاجات في كل من "باربار، كرباباد، عذاري، بني جمرة، أبوقوة، الدير، سترة، شهركان، كرانة، النويدرات وكرزكان" رفضاً لخطوات البحرين في التطبيع مع إسرائيل.

كما شهدت كل من "المقشع، النبيه صالح، المرخ، المالكية وكرزكان" مسيرات تندد باعتقال السلطات البحرينية للأطفال لأسباب سياسية، مطالبة بالإفراج عنهم فوراً.

وفي كل من "النويدرات، عذاري، بني جمرة وكرانة" قام محتجون بإغلاق الطرقات عبر إشعال الحريق في الإطارات، فيما تم تسجيل مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في "أبوصيبع، الشاخورة، سترة وكرزكان"، حيث استخدمت قوات الأمن الغازات السامة ورصاص الشوزن.