تجميد أرصدة أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر على خلفية أزمة الخليج

2017-10-15 - 3:42 ص

مرآة البحرين (أ ف ب): أعلن الشيخ عبدالله علي آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر المقرب من السعودية، ان السلطات القطرية جمدت حساباته المصرفية على خلفية دوره في الازمة الخليجية.

وقال الشبخ عبدالله في تغريدة على حسابه في تويتر مساء السبت "شرفني النظام القطري بتجميد جميع حساباتي البنكية، وأشكرهم على هذا الوسام وأتشرف بتقديمه للوطن ومن أجله".

وكان الشيخ عبدالله التقى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في اب/اغسطس الماضي حيث توسط لدى القيادة السعودية لفتح الحدود البرية امام القطريين خلال موسم الحج.

والعلاقات مقطوعة بين البلدين منذ الخامس من حزيران/يونيو على خلفية اتهام السعودية ودولة الامارات والبحرين ومصر قطر بدعم "الارهاب" وتمويله، وهو ما تنفيه الدوحة.

وبعيد لقائه ولي العهد، اكدت الدوحة ان الشيخ عبدالله، الذي يعتقد انه مقيم خارج قطر، لم يكلف من قبل سلطات الدوحة زيارة المملكة.

ويتبنى الشيخ عبدالله موقف الرياض من الازمة. وكان دعا في شهر ايلول/سبتمبر الماضي الى لقاء وطني في قطر لبحث الازمة و"تقوية اللحمة الخليجية".

والسبت كتب في تغريدة "اتمنى من قطر (...) أن تعود إلى حضنها الخليجي وأهلها الغيورين عليها فلن ينفعنا أحد سواهم".

وجرى خلال الايام الماضية تداول تقارير غير مؤكدة في وسائل اعلام خليجية عن امكانية تشكيل حكومة قطرية معارضة في المنفى، يقودها الشيخ عبدالله.