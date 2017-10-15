لا عمـل إضافي لموظفي الحكومة أكثـر من 30 ساعـة

2017-10-15 - 10:37 ص

مرآة البحرين: أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم ( 5) لعام 2017 بشأن ضوابط إدارة وتنفيذ ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة للجهات الحكومية للسنتين الماليتين 2017-2018، وذلك تماشيا مع الضوابط والقواعد المالية لإدارة وتنفيذ ورقابة الميزانية العامة للدولة الصادرة بالقانون رقم (20) لسنة 2017 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017- 2018.

وأكد الزايد أن إصدار هذه التعليمات يأتي ضمن مسؤوليات ديوان الخدمة المدنية في مساعدة وتوجيه الجهات الحكومية في كيفية الاستغلال الأمثل لميزانية نفقات القوى العاملة (الباب الأول) لتحقق تلك الجهات الحكومية أهدافها وبرامجها، وما هو منوط بها من مهام وواجبات ومشاريع تنموية وحيوية على المستوى الأكمل والأمثل.

وبين أن التعليمات تناولت العمل الإضافي ومراعاة عدم تجاوز معدل 30 ساعة عمل إضافي شهريا للموظف الواحد، مع التأكيد على ضرورة عدم المساس بحق الموظف الفعلي واستحقاقه للتعويض عن ساعات العمل الإضافي، وعدم التأخير في صرف أجور العمل الإضافي للموظفين المستحقين لها والتأكد من توفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية إلى أن التعليمات أكدت منح الترقيات بالجهات الحكومية وفقا للضوابط المحددة في لوائح وأنظمة الخدمة المدنية السارية وبحسب القوى العاملة الفعلية، شريطة توافر الميزانية المعتمدة لنفقات القوى العاملة للجهة الحكومية، كما رفعت هذه التعليمات تكلفة التعيين ضمن ميزانية المشاريع لتكون في حدود 3% من ميزانية المشروع.

ومن جانبه، أكد مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف جمال عبدالعزيز العلوي أنه فيما يتعلق بالاستعانة بالشركات والمؤسسات الاستشارية، فإن ديوان الخدمة المدنية قد جعل محور اهتمامه مراجعة الحاجة الفعلية وجدوى الاستعانة بالشركات والمؤسسات الاستشارية بحيث يتم الاعتماد بصفة أساسية على الكوادر الوطنية في الحكومة لأداء مهام يمكن إنجازها من خلال القوى العاملة المتوفرة في الجهة الحكومية نفسها أو الجهات الحكومية الأخرى، والعمل على إيجاد البدائل المناسبة عن طريق الاستغلال الأمثل للقوى العاملة والكفاءات العاملة بالجهة الحكومية، وبالتالي تقليص الاستعانة بالشركات والمؤسسات الاستشارية لأداء مثل هذه المهام وفق ما جاء في هذه التعليمات.

وأوضح العلوي أن التعليمات أكدت على أهمية وضرورة قيام الجهات الحكومية بموافاة ديوان الخدمة المدنية بتقارير ربع سنوية تبين مستوى الصرف في بنود الباب الأول ومصروفات التعيين على باب المشاريع خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء كل ربع.