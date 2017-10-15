السفير الأمريكي يرفض التراجع عن مضمون الانتقادات الموجهة للحريات الدينية في البحرين

2017-10-15 - 10:39 ص

مرآة البحرين: رفض سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى البحرين، ويليام روبوك، في رد له على سؤال أثناء زيارته لصحيفة الأيام بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى البحرين، التراجع عن مضمون الانتقادات التي وجهتها وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير لها حول الحريات الدينية في البحرين.

ففي رده على سؤال تم توجيهه له خلال الزيارة حول وجهة نظره حيال الانتقادات التي وردت في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية، لاسيما أنه قد حضر بعض فعاليات موسم عاشوراء مؤخرا في البحرين، قال السفير: «سوف أدع التقرير يتحدث عن نفسه، وسأقول أن هناك جوانب مقلقة في كل بلد. هذا الأمر لا ينحصر في البحرين فقط. لقد زرت بعض أنشطة عاشوراء في البحرين وأعتقد أن إحياء عاشوراء مثال جيد على إتاحة البحرين للطوائف المختلفة إحياء طقوسها الدينية بحرية وانفتاح».

وأضاف «حتى في الولايات المتحدة هناك جوانب تتعلق بالحريات الدينية التي من الممكن تعزيزها. أعتقد أن في أي بلد في العالم هناك مجال للتطور في مختلف الجوانب، ليس في مجال حرية الأديان فقط بل أيضا في مجال حقوق الإنسان، والولايات المتحدة لديها تاريخ طويل بالعمل على تطوير الحريات ومازالت مستمرة بالعمل على تعزيزها في جوانب مختلفة، ولا يمكن القول إن هناك بلدًا وصل إلى المثالية في هذا الجانب؛ لأن جميع الدول مستمرة في التطور، وأعتقد هذه هي الرؤية التي يجب التعامل من خلالها مع كل ما يرد بالتقارير الحقوقية، سواء الصادرة عن الجانب الأمريكي أو غيره».