تـوجه حكومي لتحــويــل قطــاع البريد لهيئـة ربحية وإلغاء الرسوم الرمزية

2017-10-15 - 10:41 ص

مرآة البحرين: نقلت صحيفة الأيام المحلية عن مصدر مطلع بحسب وصفها، أن الحكومة تعتزم تحويل قطاع البريد بوزارة المواصلات والاتصالات إلى هيئة حكومية ربحية، بحيث تكون الخدمات البريدية المقدمة تقوم على مبدأ الربحية الكاملة بدلا من تقديم الخدمات البريدية برسوم رمزية.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة ستعيّن مديرا تنفيذيا خاصا بها، بحيث يضع الاستراتيجية الاقتصادية لها لزيادة الإيرادات المالية من هذا القطاع الاقتصادي المهم، مبينا أن الحكومة ستحيل مشروعًا بقانون إلى المجلس النيابي بخصوص تحويل البريد إلى هيئة حكومية ربحية خلال دور الانعقاد الحالي؛ للنظر فيه.

بدوره، أكد عضو في مجلس النواب توجه الحكومة إلى تحويل البريد إلى هيئة حكومية ربحية، وقال: وصلتنا أخبار أكيدة بتوجه الحكومة نحو تحويل قطاع البريد التابع لوزارة المواصلات والاتصالات إلى هيئة حكومية تقوم على الربحية، ونحن بدورنا سندعم هذا التوجه، إذ إن كثيرا من الخدمات البريدية مدعومة.

وأضاف: رؤيتنا في مجلس النواب نحو تنويع مصادر الإيرادات الحكومية، لكن مع شرط عدم المساس بالخدمات المقدمة إلى المواطنين وعدم إرهاق المواطن بتكاليف مادية جديدة، وعدم تضرر الموظفين والعاملين في قطاع البريد من حيث خفض الرواتب أو المكتسبات، مبينا أن وزير المواصلات والاتصالات سيكون الوزير الممثل لهيئة البريد أمام مجلس النواب.