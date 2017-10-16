الحكومة اقترضت 6 مليارات دينار أكثر من احتياجاتها... ولم تفصح عن أوجه صرفها

2017-10-16 - 2:53 ص

مرآة البحرين (خاص): أظهرت الحسابات الختامية للدولة أن الحكومة اقترضت 6 مليارات دينار فوق حاجتها الفعلية لتغطية العجز المالي، دون أن تحدد أوجه صرفها.

ومنذ العام 2000 وحتى العام 2016 بلغت العجوزات المالية 4 مليارات دينار فقط في حين اقترضت الحكومة في الفترة ذاتها نحو 10 مليارات دينار، ما يعني أن 6 مليارات دينار فاقت احتياجاتها الفعلية.

ولم تفصح الحكومة عن وجهة صرف تلك المليارات على الرغم من المطالبات المتكررة لها.

وكان القيادي البارز في المعارضة إبراهيم شريف قد دعا الحكومة إلى الشفافية في الإفصاح عن أوجه الأموال التي يتم إنفاقها خارج الموازنة.