ولي العهد يستقبل وفدا من البرلمان البريطاني

2017-10-16 - 12:25 م

مرآة البحرين: استقبل ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة وفدا من مجلس النواب البريطاني، بحث معه "الأوضاع على الساحتين الدولية والإقليمية" وفق بيان رسمي.

وأوضح البيان أن ولي العهد استقبل "وفدا من أعضاء البرلمان البريطاني برئاسة ليو دوكرتي عضو لجنة الدفاع" وبوجود السفير البحريني في بريطانيا فواز بن محمد آل خليفة.

وتربط بريطانيا علاقة وثيقة بالبحرين، وتتهم منظمات حقوقية المملكة المتحدة بالمساهمة في تبييض سجل البحرين الحقوقي الأسود والميء بالانتهاكات منذ 2011.