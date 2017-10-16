الداخلية تلقي القبض على متهم بانتحال شخصية رجل أمن لارتكاب جرائم سرقة

2017-10-16 - 12:27 م

مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية إنها تمكنت من إلقاء القبض على متهم بانتحال شخصية رجل أمن وارتكاب عدد من جرائم السرقة بالإكراه.

وأوضح بيان لمديرية شرطة المحافظة الجنوبية أنها كانت قد تلقت عدة بلاغات تفيد بتعرض المجني عليهم للسرقة بالإكراه بإتباع أسلوب إجرامي محدد، حيث كشفت التحريات المبدئية عن تشابه واضح في طريقة التنفيذ وأماكن الوقائع، وعلى الفور انتقلت الفرق المختصة لمعاينة مسرح الجريمة ورصد الأماكن التي تمت فيها هذه السرقات، مضيفة أنه بفضل عمليات البحث الموسعة التي باشرتها المديرية، تم الكشف عن ملابسات هذه القضايا.

وأشار البيان إلى أنه بعد اكتمال أعمال البحث والتحري والربط بين خيوط القضية، استنادا إلى معلومات وبيانات واضحة ومحددة، تم تحديد هوية المشتبه به والقبض عليه، وتبين أنه مطلوب لمديريات أمنية أخرى.

يذكر أنه في الآونة الأخيرة وقعت الكثير من عمليات السرقة وجرائم أخرى بانتحال السارق لشخصية رجل أمن، بسبب السياسة الرسمية في إفلات منتهكي حقوق الإنسان والمعذبين من العقاب والمساءلة.