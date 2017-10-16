الحكومة الإلكترونية: خدمة رقم الهوية المميز موجودة منذ 4 سنوات

2017-10-16 - 12:32 م

مرآة البحرين: قالت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إن خدمة رقم الهوية المميز والتي أعلن عنها مؤخرا، هي موجودة بالفعل منذ 4 سنوات وتخص فقط المواليد الجدد.

وأوضحت في بيان لها أن هذه الخدمة ليست جديدة وهي موجودة بنفس الرسوم السابقة دون تغيير، حيث إن جميع خدمات الجهاز المركزي للمعلومات تم دمجها مع الخدمات التي تقدمها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على موقع البوابة الوطنية.

وأضافت "هذه الخدمة ذات طبيعة اختيارية للمواطنين الراغبين في الحصول على أرقام مميزة لمواليدهم الجدد، وليست خدمة إجبارية، وتنحصر هذه الخدمة على المواليد الجدد فقط، وبالتالي فإن هذه الخدمة لا تشكل أي عبء مالي اضافي على المواطن، كما أنها تقررت وفقا لما هو منصوص عليه في قانون بطاقة الهوية واللائحة التنظيمية المُعدلة بحسب القنوات القانونية المقررة"و مشيرة إلى أنه ليس بإمكان المواطنين تغيير أرقامهم الشخصية السارية كما قد يعتقد البعض.

وأكملت "هذه الرسوم اختيارية غير إلزامية، يدفعها فقط الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على رقم من اختيارهم لمواليدهم ويكون مميزًا بالنسبة إليهم لسهولة حفظه ليس إلا، ولا يوجد أي تمييز له بمجرد امتلاكه لرقم شخصي مميز في أي معاملة حكومية أو غيرها".