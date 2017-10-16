توجه حكومي لرفع رسوم الخدمات البريدية

2017-10-16 - 12:37 م

مرآة البحرين: قالت صحيفة الأيام أن الحكومة تعتزم رفع رسوم الخدمات البريدية، لتحويل القطاع إلى "هيئة حكومية ربحية"، بدلا من تقديم الخدمات البريدية برسوم رمزية.

وأضافت "الهيئة ستعيّن مديرا تنفيذيا خاصا بها، بحيث يضع الاستراتيجية الاقتصادية لها لزيادة الإيرادات المالية من هذا القطاع الاقتصادي المهم، وأن الحكومة ستحيل مشروعًا بقانون إلى المجلس النيابي بخصوص تحويل البريد إلى هيئة حكومية ربحية خلال دور الانعقاد الحالي؛ للنظر فيه".

ومنذ عامين ألغت الحكومة البحرينية عددا من الدعوم مثل الدعم على اللحوم، ورفعت أسعار المحروقات وفرضت رسوما جديدا بعد تراجع أسعار النفط عالميا.