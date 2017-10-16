العراق يقول إن إيران أغلقت الحدود مع إقليم كردستان

2017-10-16 - 12:53 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الخارجية العراقية إن إيران أغلقت معابرها الحدودية مع إقليم كردستان دعما لإجراءات تتخذها الحكومة العراقية لعزل المنطقة الكردية.

وقالت الوزارة في بيان "بناء على طلب الحكومة العراقية، أغلقت جمهورية إيران الإسلامية اليوم المنافذ الحدودية الرسمية مع إقليم كردستان العراق، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة الاتحادية العراقية لفرض سيطرتها الكاملة على المنافذ الحدودية والمطارات في الإقليم بهدف ضمان وحدة العراق وسلامة أراضيه، بعد إجراء الاستفتاء غير الدستوري من قبل السلطات في إقليم كردستان".

كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي نفى في وقت سابق يوم الأحد بشكل غير مباشر ما تردد بشأن إغلاق هذه المعابر.

ونقلت عنه وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء قوله "على حد علمي ليست هناك تطورات جديدة في هذه المنطقة".

وقال محمد جواد نوبندكاني عضو البرلمان إن طهران لا ترغب في نشر نبأ إغلاق الحدود.

ونقلت عنه وكالة العمال الإيرانية للأنباء قوله "لا داعي للعلنية. سيكون للإغلاق أثرا سلبيا على السكان الذين يعتمدون على التجارة عبر الحدود". وأضاف "المصلحة القومية تفرض علينا أحيانا التصرف بهذه الطريقة".

وأوقفت إيران في الشهر الماضي رحلات الطيران من وإلى المناطق الكردية في شمال العراق ردا على الاستفتاء الذي أجرته حكومة إقليم كردستان العراق. كما أجرت طهران تدريبات عسكرية على الحدود مع الإقليم في سبتمبر أيلول.

وتخشى إيران أن تمتد الميول الانفصالية إلى الأكراد لديها والبالغ عددهم نحو ثمانية ملايين نسمة.

وتدعم إيران جماعات شيعية تحكم أو تسيطر على مناصب حكومية وأمنية مهمة في العراق منذ الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين في عام 2003.