العراق يقول إنه سيطر على مواقع جنوبي كركوك بما في ذلك قاعدة جوية
2017-10-16 - 12:55 م
مرآة البحرين (رويترز): انتزعت القوات العراقية السيطرة على عدد من المواقع جنوبي كركوك من أيدي المقاتلين الأكراد يوم الاثنين في محاولة لاستعادة السيطرة على المدينة الغنية بالنفط وهي جزء من منطقة أجرت استفتاء على الاستقلال الشهر الماضي.
وقال بيان عسكري إن من بين المناطق التي انتزعت القوات العراقية السيطرة عليها قاعدة (كي وان) الجوية و"منشأة غاز الشمال... ومصفى بجانب منشأة الغاز" وكذلك "محطة توليد كهرباء كركوك" والحي الصناعي.
وأضاف البيان "ما زالت القطعات (القوات) مستمرة بالتقدم".
ولم تؤكد حكومة إقليم كردستان العراق السيطرة على هذه المواقع إلا أن قناة رووداو الكردية التلفزيونية قالت إن قوات البشمركة الكردية تراجعت من مواقع جنوبي كركوك.
ومدينة كركوك تحت سيطرة الأكراد ولكن تقدم القوات العراقية إلى الحي الصناعي جعلها مسيطرة على الطرق المؤدية إلى جنوب المدينة.
وأطلق العراق عملية في المنطقة متعددة الأعراق في وقت مبكر من صباح يوم الأحد وسط تصاعد الأزمة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق بسبب الاستفتاء الذي أجري في 25 سبتمبر أيلول.
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