البحرين في طريقها لفرض ضريبة 100% على التبغ ومشروبات الطاقة

2017-10-17 - 1:46 ص

مرآة البحرين: أحالت الحكومة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون، في إطار جهودها لتعويض الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

ووفقا لهذا القانون تفرض الحكومة على بعض السلع المنتقاة خاصة المنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة كمشتقات التبغ ضريبة 100%، و 50% على المشروبات الغازية، وضريبة بنسبة 100% على مشروبات الطاقة.

وينظم مشروع القانون أعلاه التعامل مع حالات التهرب الضريبي والعقوبات الجنائية لذلك واسترداد الضريبة وحالات الاعفاء منها والتسجيل لأغراض الضريبة والترخيص للمستودع الضريبي.

وضمن إجراءاتها للتخفيف من الأضرار الناجمة عن هبوط أسعار النفط قامت البحرين برفع الدعم عن الطاقة وسلع رئيسية كاللحم.