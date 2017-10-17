الحبس شهرا وغرامة 500 دينار لخليجي أشار لكاميرا السرعة بحركة غير أخلاقية
2017-10-17 - 1:29 م
مرآة البحرين: حبست المحكمة الصغرى الجنائية السابعة (المختصة بالقضايا المرورية) شابًا خليجيًا، يبلغ من العمر 22 عامًا، لمدة شهر واحد مع النفاذ وبتغريمه مبلغ 500 دينار؛ وذلك لإدانته بعمل حركة لا أخلاقية للكاميرا التي ضبطته متجاوزًا للسرعة المقررة للشارع.
وتتمثل الواقعة في أنه وحال قيادة الشاب المُدان لسيارته بسرعة فائقة في طريق عودته إلى بلاده عن طريق جسر الملك فهد، تفاجأ بإحدى كاميرات السرعة تلتقط له صورة، فما كان منه إلا أن أدى حركة لا أخلاقية بواسطة أصابع كلتا يديه.
وبمجرد وصول الشاب لنقطة التفتيش الواقعة بجسر الملك فهد تم القبض عليه؛ وذلك بعد التعميم على مواصفات مركبته من قبل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.
وثبت للمحكمة أن الشاب أتى علنًا فعلاً مخلاً بالحياء العام، كما أنه قاد مركبة آلية بسرعة أكبر من السرعة المقررة للشارع.
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