إجراء عملية في الأعضاء التناسلية للشاب مهدي مفتاح بعد أيام من اعتقاله وتعرضه للتعذيب

2017-10-17 - 1:39 م

مرآة البحرين (خاص): قال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي أن السلطات الأمنية نقلت الشاب مهدي أحمد مفتاح من بلدة الدراز إلى المستشفى لإجراء عملية في أعضائه التناسلية وذلك بعد أيام من اعتقاله إثر مداهمة منزله.

وأوضح النشطاء أن مفتاح تعرض للتعذيب الشديد في غرف الموت، وأصيب في إحدى خصيتيه، وقامت السلطات (الإثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017) بنقله للمستشفى، حيث تم استئصال خصيته.

وكانت السلطات اعتقلت مفتاح صباح الثلثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول 2017 بعد مداهمة منزله بالقوة في بلدة الدراز.