منع الناشطة زينب الخميس من السفر

2017-10-17 - 1:51 م

مرآة البحرين: قالت الناشطة الحقوقية زينب الخميس إن السلطات منعتها (الإثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017) من مغادرة البلاد عبر مطار البحرين الدولي.

ونشرت الخميس صورة لها وهي تتواجد في مطار البحرين الدولي، مشيرة إلى أنها استنفذت كل الإجراءات بشأن منع السفر الصادر ضدها في 30 أغسطس/آب الماضي لكن دون أي تجاوب من الجهات المختصة.

وأوضحت "إنها المرة الرابعة التي يتم منعي من السفر بتواريخ مختلفة، ويتم استدعائي بعد المنع لتبرير ذلك، فحظر السفر مخالف لما نصت عليه العهود والمواثيق الدولية في الحرية وحق التنقل والتضييق على حرية التعبير" على حد قولها.