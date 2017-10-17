جمهوري أمريكي بارز يطالب ترامب بالعمل مع أوروبا بشأن إيران

2017-10-17 - 2:15 م

مرآة البحرين (رويترز): حث السناتور الأمريكي بوب كوركر الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إدارة الرئيس دونالد ترامب على العمل عن كثب مع الحلفاء الأوروبيين في الوقت الذي تطور فيه سياستها الجديدة تجاه إيران.

وقال كوركر للصحفيين في الوقت الذي عاد فيه مجلس الشيوخ إلى الكونجرس للمرة الأولى منذ إعلان ترامب سياسته تجاه إيران "هذا الشيء لا يمكن أن يأتي بنتائج إلا إذا مارست الإدارة دبلوماسية هائلة مع حلفائنا الأوروبيين".

وتحدى ترامب كلا من الحلفاء والخصوم يوم الجمعة برفضه الإقرار بامتثال إيران للاتفاق الدولي الخاص ببرنامجها النووي وتهديده بأنه قد ينسحب من الاتفاق في نهاية المطاف.

ويقود كوركر جهدا في الكونجرس لكتابة تشريع يحدد الشروط الجديد للدور الأمريكي في الاتفاق مثل إعادة فرض العقوبات تلقائيا إذا اعتبر أن إيران أصبحت على بعد أقل من عام لإنتاج سلاح نووي.

ورغم عدم الانتهاء من تفاصيل الخطة بعد فإن الخطوط الرئيسية لها تثير المخاوف من أنها قد تظهر أن واشنطن وليست طهران هي التي تنتهك الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وإيران والاتحاد الأوروبي.

وقال كوركر إن الأعضاء الديمقراطيين بمجلس الشيوخ أبلغوه بضرورة أن تتعاون واشنطن مع أوروبا.

ويهيمن الجمهوريون الذين ينتمي إليهم ترامب على مجلسي الشيوخ والنواب لكن أغلبيتهم في مجلس الشيوخ ضئيلة للغاية لدرجة أن معظم التشريعات تحتاج إلى موافقة الديمقراطيين لإقرارها.

ومجددا أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم يوم الاثنين في لوكسمبورج على دعمهم للاتفاق النووي وقالوا إن عدم تأييده قد تكون له عواقب خطيرة على السلام في المنطقة ويقوض الجهود الرامية للتحقق من الطموحات النووية لكوريا الشمالية.