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البنتاجون: مقتل العشرات من عناصر داعش في ضربة أمريكية باليمن
2017-10-17 - 2:19 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن قوات أمريكية قتلت عشرات من عناصر تنظيم داعش في ضربة يوم الاثنين على معسكري تدريب في اليمن.
وقالت الوزارة في بيان إن المعسكرين في محافظة البيضاء يُستخدمان في تدريب المقاتلين الجدد على استخدام البنادق الكلاشنيكوف والأسلحة الآلية وراجمات الصواريخ.
وأضافت أن داعش استغلت مناطق غير خاضعة لسلطة الحكومة في اليمن للتآمر والتحريض والتمويل والتجنيد لشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها في مختلف أنحاء العالم.
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