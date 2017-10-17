مكتب ماي: بريطانيا وفرنسا ستعملان على إنفاذ اتفاق إيران النووي

2017-10-17 - 2:28 م

مرآة البحرين (رويترز): قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن بريطانيا وفرنسا ملتزمتان بشدة بالاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 وستعملان على ضمان إنفاذه.

وأضاف المكتب في بيان عقب اتصال هاتفي بين ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين أن الزعيمين ناقشا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم التصديق على الاتفاق وقالا إن فرنسا وبريطانيا ستعملان معا "للتصدي لنشاط إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة".

وقال اليستير بورت الوزير بوزارة الخارجية البريطانية يوم الاثنين إن بلاده قلقة من تداعيات قرار ترامب.

وأضاف أمام البرلمان "الحكومة على علم بقرار الرئيس ترامب عدم التصديق على اتفاق خطة العمل المشتركة الشاملة ولديها قلق مما قد ينطوي عليه هذا القرار".