قوات ايزيدية تدعمها بغداد تسيطر على سنجار بعد انسحاب الأكراد

2017-10-17 - 2:29 م

مرآة البحرين (رويترز): قال سكان مدينة سنجار الواقعة شمال غرب العراق ويتنازع الأكراد والحكومة المركزية السيطرة عليها إن مجموعة ايزيدية عراقية تابعة لقوات الحشد الشعبي العراقية بسطت سيطرتها الكاملة على المدينة يوم الثلاثاء.

وأضاف السكان أن المجموعة الايزيدية التي تعرف باسم لالش بسطت سيطرتها على كافة أرجاء سنجار بعد انسحاب مقاتلي البشمركة الكردية في وقت متأخر الاثنين والذين كانوا قد انتشروا هناك أيضا.

وقال أحد السكان عبر الهاتف "لم يكن هناك عنف. تحركت مجموعة لالش بعد انسحاب البشمركة".

وردا على الاستفتاء الذي أجراه الأكراد في الشهر الماضي على الاستقلال فرضت القوات العراقية يوم الاثنين سيطرتها على مدينة كركوك النفطية الخاضعة للسيطرة الكردية في خطوة غيرت ميزان القوى بالبلاد.

وجاء هذا في إطار هجوم خاطف أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بتنفيذه لاستعادة جميع المناطق المتنازع عليها التي سيطرت عليها البشمركة الكردية أثناء قتال داعش ومن بينها مدينة سنجار.

وجماعة لالش المتحالفة مع الحشد الشعبي هي جماعة مسلحة تتكون بشكل أساسي من قوات شيعية تدربها إيران وتضم قوات أصغر من السنة والمسيحيين والايزيديين.

وتخضع هذه الجماعة لسلطة العبادي رسميا.