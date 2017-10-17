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معرض ومؤتمر البحرين الدولي الأول للدفاع: أسلحة أمريكية وفرنسية واتهامات لقطر وإيران بدعم الإرهاب
مؤتمر البحرين الدولي للدفاع تحوّل لمناسبة للهجوم على قطر
2017-10-17 - 10:39 م
مرآة البحرين (خاص): ذكر موقع كوسموس المتخصص بالشئون العسكرية أن أعمال معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع انطلقت وسط رؤية لدى البحرين بجعل هذه الفعالية حدثًا منتظمًا يقام كل عامين.
ويجمع المعرض مصانع ووفودًا عسكرية، وتشارك فيه 120 جهة، من بينها شركة لوكهيد مارتن التي تزود سلاح الجو البحريني بطائرات إف 16، بالإضافة إلى شركات نافال وتاليس ولاكروا الفرنسية، وشركة بي آي سيستمز الأوروبية.
الجدير ذكره أن مختلف المشاركين ركزوا على ضرورة أن توحد الدول الخليجية جهودها لمكافحة الإرهاب، وإدانة كل من إيران وقطر اللتين تتهمانهما بدعم الإرهاب.
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