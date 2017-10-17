تأكيدا لتقارير سابقة... البحرين تشتري 16 طائرة إف 16 بقيمة 3 مليارات و800 مليون دولار

البحرين تبدأ في تسلم 16 طائرة من طراز إف 16 العام 2021

2017-10-17 - 10:49 م

مرآة البحرين: أعلنت البحرين الثلاثاء (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) عن صفقة لشراء 16 طائرة من طراز اف 16، بعد أن استأنفت إدارة تراب مبيعات الأسلحة للبحرين.

وجمّدت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما صفقة مقاتلات ورهنت تمريرها بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وضمن فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 أعلنت قوة دفاع البحرين "عن إبرام صفقة تقدر بـ 3.8 مليار مع شركة (لوكهيد مارتن) لشراء عدد 16 طائرة من طراز F16 المطورة".

وكان موقع يو بي آي الأمريكي قد ذكر أنّ البحرين تسعى إلى تعزيز قوتها الجوية من خلال شراء 19 طائرة مقاتلة من طراز إف 16 وتحديث 20 طائرة من الطراز ذاته، كانت تمتلكها أساسًا.

وذكر الموقع أن كلفة المشروع 3.867 مليار دولار أمريكي، وتأتي في إطار صفقتين لبيع أسلحة أمريكية كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت عليهما.

وقد أبلغت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي الكونجرس سبتمبر الماضي بالصفقتين المحتملتين.