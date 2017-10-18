2017-10-18 - 1:36 م

مرآة البحرين: داهمت قوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، مبنى الرموز في سجن جو المركزي عصر أمس الثلثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2017، حيث صادرت بعض الكتب والمقتنيات.

وقالت علياء رضي زوجة زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان أن القوات الأمنية مكثت في مبنى الرموز لما يقارب الثلاث ساعات، وقامت بتفتيش الرموز بشكل مهين، وصادرت بعض كتبهم ومقتنياتهم وقطعت الاتصالات عنهم.

ويقبع في مبنى الرموز عدد من القيادات السياسية المعارضة وهم "حسن مشيمع، عبدالوهاب حسين، عبدالجليل السنكيس، عبدالهادي الخواجة، الشيخ علي سلمان، الشيخ محمد حبيب المقداد، الشيخ عبدالجليل المقداد، الشيخ سعيد النوري، الشيخ ميرزا المحروس، الشيخ عبدالهادي المخوضر، محمد علي إسماعيل ومحمد برويز".