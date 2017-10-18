حملة مداهمات مكثفة تسفر عن اعتقال 4 مواطنين في عالي فجر اليوم

2017-10-18 - 1:43 م

مرآة البحرين (خاص): أسفرت حملة مداهمات قامت بها قوات تابعة للداخلية، عن اعتقال 4 مواطنين على الأقل فجر اليوم من بلدة عالي.

وقال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي أن قوات تابعة للداخلية بلباس مدني داهمت عددا من منازل المواطنين في عالي فجر اليوم (الأربعاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2017)، واعتقلت كلا من "الشاب محمد علي، الشاب علي حسن العم، الطفل علي عقيل العالي والطفل فاضل عباس"، حيث تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.