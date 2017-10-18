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البحرين تمنع "وعد" من إقامة ندوة مناصرة للقضية الفلسطينية
بوستر للندوة التي كان من المزمع عقدها في وعد
2017-10-18 - 1:49 م
مرآة البحرين: منعت السلطات الأمنية التابعة للداخلية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" من إقامة ندوة مناصرة للقضية الفلسطينية تنتقد التطبيع مع إسرائيل.
وقال نشطاء إن الداخلية أبلغت وعد بقرار منعها من إقامة الندوة التي كان من المزمع إقامتها اليوم الأربعاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2017 بمقرها في أم الحصم تحت عنوان "الوعد والتطبيع في الاستراتيجية الصهيونية لاغتصاب فلسطين".
والندوة التي كان من المزمع إقامتها، تم الدعوة إليها بالتعاون مع الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع، وكان من المفترض أن يتحدث فيها الدكتور ناصر الموسوي.
وتتجه البحرين إلى التطبيع مع إسرائيل، مع مؤشرات قوية عن تقارب إسرائيلي بحريني.
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