استدعاء إبراهيم شريف للتحقيق الإثنين المقبل

2017-10-18 - 1:59 م

مرآة البحرين: استدعت السلطات الأمنية (الثلثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2017) القيادي البارز في المعارضة والأمين العام الأسبق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" للتحقيق الإثنين المقبل.

وقال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي إن شريف استدعي للتحقيق في إدارة الجرائم الإلكترونية يوم الإثنين المقبل 23 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وكان شريف حاضر في ندوة بوعد عن الأزمة الاقتصادية، حذر فيها من أن البحرين تتجه إلى التحول للنموذج اليوناني.