2017-10-18 - 2:10 م

مرآة البحرين: أعادت السلطات الأمنية في سجن الحوض الجاف (الأربعاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2017) رجل الدين الشيعي المعتقل الشيخ عيسى القفاص إلى زنزانته بعد أسبوعين من انقطاع أخباره، وإيداعه الحبس الانفرادي.

وكان القفاص اعتقل العام الماضي مع مجموعة من النشطاء في ما يعرف بـ "قروب البسطة".

وخلال تواجده في سجن الحوض الجاف، تعرض القفاص لمضايقات شديدة بسبب ممارسته للشعائر الدينية، وأودع أكثر من مرة في الحبس الانفرادي، كما خضع خلال اعتقاله لعملية جراحية بسبب تردي وضعه الصحي.