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تجديد حبس الطفل محمود زهير 10 أيام على ذمة التحقيق
2017-10-18 - 2:14 م
مرآة البحرين: جددت السلطات البحرينية (الثلثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2017) حبس الطفل المعتقل محمود زهير 10 أيام على ذمة التحقيق.
وكانت السلطات الأمنية داهمت (10 أكتوبر/تشرين الأول 2017) منزل الطفل محمود زهير في كرزكان واقتادته إلى جهة غير معلومة.
ولاحقا قررت السلطات حبسه أسبوعا على ذمة التحقيق.
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