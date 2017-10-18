مقتل طيارين اماراتيين إثر سقوط مقاتلتهما في اليمن

2017-10-18 - 2:20 م

مرآة البحرين (أ ف ب): قتل طياران من القوات الإماراتية المشاركة في عمليات التحالف العربي في اليمن إثر تحطم طائرتهما بسبب "خلل فني"، بحسب ما أعلنت الثلاثاء وكالة أنباء الإمارات.

وقتل الطياران وهما ضابطان إحدهما برتبة رائد والآخر برتبة ملازم أول إثر سقوط طائرتهما العسكرية "نتيجة خلل فني" أثناء أداء مهمة في اليمن، بحسب الوكالة الإماراتية الرسمية.

وتشارك الإمارات في قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

ويشن التحالف العربي غارات على مناطق يسيطر عليها الحوثيون وأخرى على أهداف مرتبطة بتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب، فرع تنظيم القاعدة في اليمن.

وقتل 8673 شخصا وأصيب 58636 آخرون أغلبهم مدنيون منذ تدخلت قوات التحالف العربي في الأزمة اليمنية في آذار/مارس 2015، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وفي خضم الحرب، تفشى وباء الكوليرا حاصدا أرواح أكثر من ألفي شخص.

ودفعت الحرب في اليمن، أفقر الدول العربية، إلى شفير المجاعة.