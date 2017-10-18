أ ف ب: البحرين تبرم صفقة بقيمة 3,8 مليارات دولار لشراء مقاتلات إف-16

2017-10-18 - 2:35 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أعلنت البحرين الثلاثاء أنها أبرمت صفقة بقيمة 3,8 مليارات دولار مع مجموعة "لوكهيد مارتن" لشراء 16 مقاتلة أف-16 من الطراز المطور.

ووقّعت وزارة الدفاع البحرينية الصفقة مع الشركة الأميركية خلال "معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء البحرين.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب خفف القيود المفروضة على بيع الأسلحة لعدد من الدول من ضمنها البحرين.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمعت السلطات فيها حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها أسرة آل خليفة السنية.

وتعرضت السلطات البحرينية لانتقادات حادة على خلفية قمع معارضي النظام.

وتم توقيف مئات المتظاهرين منذ 2011 كما صدرت أحكام بالحبس بحق مجموعة من كبار النشطاء ورجال دين شيعة.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية. وأصدر القضاء البحريني في الأشهر الأخيرة عشرات الأحكام بالسجن وسحب الجنسية والإعدام.

وتتهم الحكومة البحرينية إيران بالسعي إلى زعزعة استقرار المملكة.